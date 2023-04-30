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Зеленский снова созвонился с Макроном: говорили о ситуации на фронте и оружии

"Европейская правда"Воскресенье, 30 апреля 2023, 16:40

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном проинформировал его о ситуации на фронте и обсудил оборонную помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Офиса президента.

"Президент Украины подробно проинформировал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне. Отдельно глава государства акцентировал на первоочередных потребностях украинских сил обороны", – говорится в сообщении.

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Зеленский поблагодарил Макрона за уже предоставленную Францией оборонную помощь и было договорено о дополнительных решениях, которые усилят потенциал Украины на поле боя.

"Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным силам мощного бронетанкового пакета", – подчеркнул Зеленский.

Отдельное внимание во время разговора было уделено подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором должны быть приняты сильные и конкретные решения относительно гарантий безопасности для Украины и начата процедура приглашения страны в НАТО.

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Это уже второй телефонный разговор лидеров Украины и Франции за последние две недели. 15 апреля Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на фронте и визит французского президента в Китай.

Темы: ЗеленскийМакрон
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