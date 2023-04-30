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Обстріли Херсонщини: загинула жінка, за життя чоловіка борються лікарі

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 17:50
Обстріли Херсонщини: загинула жінка, за життя чоловіка борються лікарі
Білозерка, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілів Херсонщини у неділю загинула 58-річна жінка й отримав тяжкі травми 29-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Російська артилерія вкотре атакувала Білозерку. Через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого.

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Також ворог гатив і по Одрадокам'янці Тягинської громади. Ворог поцілив прямо в житловий будинок, через що 58-річна жінка загинула на місці".

Теми: Херсонська областьвійна
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