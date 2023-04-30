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Обстрелы Херсонщины: погибла женщина, за жизнь мужчины борются врачи

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 17:50
Обстрелы Херсонщины: погибла женщина, за жизнь мужчины борются врачи
Белозерка, скриншот deepstatemap

В результате обстрелов Херсонщины в воскресенье погибла 58-летняя женщина и получил тяжелые травмы 29-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Российская артиллерия в очередной раз атаковала Белозерку. Из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего.

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Также враг бил и по Одрадокаменке Тягинской громады. Враг попал прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте".

Темы: Херсонская областьвойна
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