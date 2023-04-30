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Будапешт відповів Зеленському: Угорський народ вже заплатив високу ціну за цю війну

"Європейська правда"Неділя, 30 квітня 2023, 18:12
Будапешт відповів Зеленському: Угорський народ вже заплатив високу ціну за цю війну
Петер Сійярто, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна заплатила "занадто високу ціну" за війну в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй Facebook-сторінці у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зеленський у суботу заявив, що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не відповідають статусу союзника НАТО.

"Якщо ця заява означає: "Я шанобливо дякую угорцям за те, що вони впустили і подбали про понад мільйон біженців з України, і я шанобливо дякую їм за те, що вони продовжують надсилати допомогу", то "ласкаво просимо і можете розраховувати на нас у майбутньому", – написав Сійярто.

Він також заявив, Зеленський не має права вирішувати, чи є поведінка Угорщини як члена НАТО неналежною.

"Угорський народ вже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну. Багато угорців – членів угорської громади Закарпаття – вже загинули в цій війні", – додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

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Раніше Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою", нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки "війна одразу закінчиться". 

Крім того, партія влади "Фідес" провалила проєкт резолюції, яка б закликала арештувати президента Росії Владіміра Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС).

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Теми: УгорщинаЗеленськийвійна
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