Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Будапешт відповів Зеленському: Угорський народ вже заплатив високу ціну за цю війну

"Європейська правда"Неділя, 30 квітня 2023, 18:12
Будапешт відповів Зеленському: Угорський народ вже заплатив високу ціну за цю війну
Петер Сійярто, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна заплатила "занадто високу ціну" за війну в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй Facebook-сторінці у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зеленський у суботу заявив, що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не відповідають статусу союзника НАТО.

Реклама:

"Якщо ця заява означає: "Я шанобливо дякую угорцям за те, що вони впустили і подбали про понад мільйон біженців з України, і я шанобливо дякую їм за те, що вони продовжують надсилати допомогу", то "ласкаво просимо і можете розраховувати на нас у майбутньому", – написав Сійярто.

Він також заявив, Зеленський не має права вирішувати, чи є поведінка Угорщини як члена НАТО неналежною.

"Угорський народ вже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну. Багато угорців – членів угорської громади Закарпаття – вже загинули в цій війні", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Раніше Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою", нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки "війна одразу закінчиться". 

Крім того, партія влади "Фідес" провалила проєкт резолюції, яка б закликала арештувати президента Росії Владіміра Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС).

Читайте також: За крок до санкцій проти Орбана: як нові обмеження від США стали сигналом для Угорщини

Теми: УгорщинаЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Угорщина
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: