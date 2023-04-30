Будапешт ответил Зеленскому: Венгерский народ уже заплатил высокую цену за эту войну

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заплатила "слишком высокую цену" за войну в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей Facebook-странице в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский в субботу заявил, что поведение Венгрии и ее отношения с Россией не соответствуют статусу союзника НАТО.

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"Если это заявление означает: "Я уважительно благодарю венгров за то, что они впустили и позаботились о более миллиона беженцев из Украины, и я уважительно благодарю их за то, что они продолжают присылать помощь", то "добро пожаловать и можете рассчитывать на нас в будущем", – написал Сийярто.

Он также заявил, Зеленский не имеет права решать, является ли поведение Венгрии как члена НАТО неподобающим.

"Венгерский народ уже заплатил чрезвычайно высокую цену за эту войну. Многие венгры – члены венгерской общины Закарпатья – уже погибли в этой войне", – добавил он.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

Ранее Орбан в одном из последних интервью назвав Украину "финансово несуществующей", сетуя, что Европа помогает ей финансировать многие базовые потребности, и заявил, что без этой поддержки "война сразу закончится".

Его заявление почти сразу похвалили в Москве, а официальный Киев в ответ напомнил о зависимости самой Венгрии от средств ЕС.

Кроме того, партия власти "Фидес" провалила проект резолюции, которая бы призвала арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

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