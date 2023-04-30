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Залужний зустрівся з командувачем НАТО в Європі: обговорили можливі сценарії

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 19:27
Залужний зустрівся з командувачем НАТО в Європі: обговорили можливі сценарії
Залужний і Каволі, фото з Telegram Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час зустрічі з головнокомандувачем збройних сил НАТО і США у Європі Крістофером Каволі обговорив можливі сценарії на полі бою й передумови майбутніх дій України.

Джерело: Залужний у Telegram

Дослівно: "Провів зустріч у розширеному складі із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі – командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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Предметно обговорили широке коло важливих для нас питань. Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету – підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання".

Деталі: Як повідомив Залужний, сторони окремо зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки. Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.

Також обговорили питання підготовки українських захисників. Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України.

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Теми: ЗалужнийНАТОСША
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