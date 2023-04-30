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Залужный встретился с командующим НАТО в Европе: обсудили возможные сценарии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 19:27
Залужный встретился с командующим НАТО в Европе: обсудили возможные сценарии
Залужный и Каволи, фото из Telegram Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время встречи с главнокомандующим вооруженных сил НАТО и США в Европе Кристофером Каволи обсудил возможные сценарии на поле боя и предпосылки будущих действий Украины.

Источник: Залужный в Telegram

Дословно: "Провел встречу в расширенном составе с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Предметно обсудили широкий круг важных для нас вопросов. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Ставим себе цель – подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи".

Детали: Как сообщил Залужный, стороны отдельно остановились на важности своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники. Главнокомандующий ВСУ отметил необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии.

Также обсудили вопросы подготовки украинских защитников. Договорились и в дальнейшем поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины.

Темы: ЗалужныйНАТОСША
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