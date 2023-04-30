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Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є загиблий і поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 19:46
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є загиблий і поранені
наслідки обстрілу Нікополя, фото з Telegram Лисака

Внаслідок обстрілів Нікополя у неділю один місцевий мешканець загинув, ще двоє постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

 
наслідки обстрілу Нікополя, фото з Telegram Лисака

Дослівно: "Сьогодні за день ворог двічі вгатив з важкої артилерії по Нікополю. Загинув 48-річний місцевий мешканець.

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Постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік.

У місті понівечені 6 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А ще декілька господарчих споруд, два газопроводи, лінія електропередач".

 

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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