Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є загиблий і поранені
Неділя, 30 квітня 2023, 19:46
Внаслідок обстрілів Нікополя у неділю один місцевий мешканець загинув, ще двоє постраждали.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Дослівно: "Сьогодні за день ворог двічі вгатив з важкої артилерії по Нікополю. Загинув 48-річний місцевий мешканець.
Реклама:
Постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік.
У місті понівечені 6 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А ще декілька господарчих споруд, два газопроводи, лінія електропередач".
ВІДЕО ДНЯ