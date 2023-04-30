Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть погибший и раненые
Воскресенье, 30 апреля 2023, 19:46
В результате обстрелов Никополя в воскресенье один местный житель погиб, еще двое пострадали.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Дословно: "Сегодня за день враг дважды ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Погиб 48-летний местный житель.
Пострадали 46-летняя женщина и 80-летний мужчина.
В городе изуродованы 6 многоэтажек и столько же частных домов. А еще несколько хозяйственных построек, два газопровода, линия электропередач".