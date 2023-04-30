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Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть погибший и раненые

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 19:46
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть погибший и раненые
последствия обстрела Никополя, фото из Telegram Лысака

В результате обстрелов Никополя в воскресенье один местный житель погиб, еще двое пострадали.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

 
последствия обстрела Никополя, фото из Telegram Лысака

Дословно: "Сегодня за день враг дважды ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Погиб 48-летний местный житель.

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Пострадали 46-летняя женщина и 80-летний мужчина.

В городе изуродованы 6 многоэтажек и столько же частных домов. А еще несколько хозяйственных построек, два газопровода, линия электропередач".

 

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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