Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть погибший и раненые

В результате обстрелов Никополя в воскресенье один местный житель погиб, еще двое пострадали.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

последствия обстрела Никополя, фото из Telegram Лысака

Дословно: "Сегодня за день враг дважды ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Погиб 48-летний местный житель.

Пострадали 46-летняя женщина и 80-летний мужчина.

В городе изуродованы 6 многоэтажек и столько же частных домов. А еще несколько хозяйственных построек, два газопровода, линия электропередач".