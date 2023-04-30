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Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні

"Європейська правда"Неділя, 30 квітня 2023, 20:26
Меркель закликала не звужувати думки у пошуках рішення про припинення війни в Україні
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, GETTY IMAGES

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель порадила "не звужувати свої думки занадто сильно", коли йдеться про пошуки рішення щодо припинення російської війни в Україні.

Про це повідомляє ZDF, пише "Європейська правда".

Меркель виступила на заході Лейпцизького книжкового ярмарку і закликала до відкритих дебатів з метою припинення агресивної війни Росії проти України.

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"Для мене важливо, і я завжди намагалася, щоб ми не надто звужували свій кругозір. Коли хтось, як Вольфганг Ішингер, колишній голова Мюнхенської безпекової конференції, каже, що потрібно думати про те, що в якийсь момент доведеться вести перемовини, то не потрібно одразу шипіти на нього", – сказала Меркель.

Меркель також захищала свою політику щодо Росії та рішення в галузі енергетичної політики, які зробили Німеччину сильно залежною від російського газу.

"Я б вважала за краще, щоб газ імпортувався з Великої Британії та Норвегії, як ми це робили раніше, і з Нідерландів. Але вони більше не були доступні. Для нас питання стояло так: дорожчий СПГ – на третину дорожче – або дешевший російський газ", – сказала вона.

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Меркель не відповіла на запитання про те, чому, озираючись назад, їй неприємно визнавати помилки. "Чесно кажучи, я не знаю, чи буде це мати заспокійливий ефект, якщо я зараз просто скажу щось, про що я не думала, тільки для того, щоб зараз визнати помилку", – сказала Меркель.

Нагадаємо, Меркель отримала Федеральний хрест Ордену "За заслуги" – найвищу державну нагороду ФРН, якою до неї нагороджувалися лише два колишні очільники урядів.

Меркель стала першою жінкою на посаді федерального канцлера Німеччини, яку обіймала з 2005 по 2021 рік. За перебування на посаді вона вважалась однією з найбільш впливових політикинь Європи та світу.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель почали різко критикувати за умиротворення Росії, все більшу залежність від російського газу та відмову визнати свої помилки на посаді.

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Теми: МеркельНімеччинавійна
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