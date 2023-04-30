Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала "не сужать свои мысли слишком сильно" в поисках решения по прекращению российской войны в Украине.

Об этом сообщает ZDF, пишет "Европейская правда".

Меркель выступила на мероприятии Лейпцигской книжной ярмарки и призвала к открытым дебатам с целью прекращения агрессивной войны России против Украины.

"Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор. Когда кто-то, как Вольфганг Ишингер, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, говорит, что нужно думать о том, что в какой-то момент придется вести переговоры, то не нужно сразу шипеть на него", – сказала Меркель.

Меркель также защищала свою политику в отношении России и решения в области энергетической политики, которые сделали Германию сильно зависимой от российского газа.

"Я бы предпочла, чтобы газ импортировался из Великобритании и Норвегии, как мы это делали раньше, и из Нидерландов. Но они больше не были доступны. Для нас вопрос стоял так: более дорогой СПГ – на треть дороже – или более дешевый российский газ", – сказала она.

Меркель не ответила на вопрос о том, почему, оглядываясь назад, ей неприятно признавать ошибки. "Честно говоря, я не знаю, будет ли это иметь умиротворяющий эффект, если я сейчас просто скажу что-то, о чем я не думала, только для того, чтобы сейчас признать ошибку", – сказала Меркель.

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Напомним, Меркель получила Федеральный крест Ордена "За заслуги" – высшую государственную награду ФРГ, которой до нее удостаивались только два бывших главы правительств.

Меркель стала первой женщиной на посту федерального канцлера Германии, которую занимала с 2005 по 2021 год. За время пребывания на посту она считалась одним из самых влиятельных политиков Европы и мира.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину Меркель начали резко критиковать за умиротворение России, все большую зависимость от российского газа и отказ признать свои ошибки на посту.

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