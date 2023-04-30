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Із Кізомиса на Херсонщині, який щодня обстрілюють росіяни, евакуювали всіх дітей

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 21:13
Із Кізомиса на Херсонщині, який щодня обстрілюють росіяни, евакуювали всіх дітей
Кізомис, скріншот deepstatemap

Із села Кізомис на Херсонщині, яке щодня обстрілюють російські війська, евакуювали всіх дітей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "З Кізомиса евакуювали всіх дітей!

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Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських та волонтерів БФ "Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінію вогню.

Росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щоденно. Сьогодні знову постраждали житлові будинки, та, на щастя, дітей встигли вивезти".

Деталі: Голова ОВА уточнив, що родини отримали безкоштовне тимчасове житло та харчування і перебувають у безпеці. Він закликав евакуюватися мешканців населених пунктів, які постійно атакує ворог.

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Теми: Херсонська областьевакуація
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