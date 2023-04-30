Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Із Кізомиса на Херсонщині, який щодня обстрілюють росіяни, евакуювали всіх дітей

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 21:13
Із Кізомиса на Херсонщині, який щодня обстрілюють росіяни, евакуювали всіх дітей
Кізомис, скріншот deepstatemap

Із села Кізомис на Херсонщині, яке щодня обстрілюють російські війська, евакуювали всіх дітей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "З Кізомиса евакуювали всіх дітей!

Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських та волонтерів БФ "Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінію вогню.

Росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щоденно. Сьогодні знову постраждали житлові будинки, та, на щастя, дітей встигли вивезти".

Деталі: Голова ОВА уточнив, що родини отримали безкоштовне тимчасове житло та харчування і перебувають у безпеці. Він закликав евакуюватися мешканців населених пунктів, які постійно атакує ворог.

Теми: Херсонська областьевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше

фотоРозкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація

фото, відеоУкраїнські делегати спробували зірвати виступ РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побилися через прапор

Усі новини...
Херсонська область
Обстріли Херсонщини: загинула жінка, за життя чоловіка борються лікарі
Росіяни вночі обстріляли Херсон, двоє людей поранені
Обстріли Херсонщини: у Білозерській громаді окупанти вбили чоловіка й поранили жінку
Останні новини
01:52
Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
01:29
У Швеції заочно арештували скандального активіста, який палив Корани – ЗМІ
00:56
фотоЗеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
00:40
Болгарія анулювала вже 17 "золотих паспортів", четверо з них належали росіянам
00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
23:54
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
23:30
Замах на генпрокурора Болгарії: опозиція допустила інсценування
23:06
Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування
22:43
фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
22:36
Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше
Усі новини...
Реклама: