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Из Кизомыса на Херсонщине, который ежедневно обстреливают россияне, эвакуировали всех детей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 21:13
Из Кизомыса на Херсонщине, который ежедневно обстреливают россияне, эвакуировали всех детей
Кизомыс, скриншот deepstatemap

Из села Кизомыс на Херсонщине, которое ежедневно обстреливают российские войска, эвакуировали всех детей.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Из Кизомыса эвакуировали всех детей!

Совместными усилиями Херсонской ОВА, полицейских и волонтеров БФ "Доброе дело" доставили в безопасное место последние две семьи с детьми. Многих родителей пришлось уговаривать не подвергать своих детей опасности и не оставаться на линии огня.

Россияне накрывают Кизомыс плотным огнем ежедневно. Сегодня снова пострадали жилые дома, но, к счастью, детей успели вывезти".

Детали: Глава ОВА уточнил, что семьи получили бесплатное временное жилье и питание и находятся в безопасности. Он призвал эвакуироваться жителей населенных пунктов, которые постоянно атакует враг.

Темы: Херсонская областьэвакуация
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