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Росіяни мали успіх на певних ділянках, але Сили оборони повернули позиції – Маляр

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 21:38
Росіяни мали успіх на певних ділянках, але Сили оборони повернули позиції – Маляр
Ганна Маляр, фото з Facebook

Протягом тижня на певних ділянках фронту росіяни мали незначний успіх, але Сили оборони повернули втрачені позиції.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Наступ ворога протягом тижня триває на трьох напрямках – Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

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На Лиманському напрямку ворог періодично знижує активність, оскільки зазнає невдач через активну оборону наших військ.

Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули".

Деталі: На Бахмутському напрямку, зазначила Маляр, ворог продовжує атакувати, в Бахмуті тривають запеклі бої.

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"Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх. Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється", - резюмувала заступниця міністра.

Теми: МіноборонивійнаЗбройні сили
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