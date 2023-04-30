Росіяни мали успіх на певних ділянках, але Сили оборони повернули позиції – Маляр

Протягом тижня на певних ділянках фронту росіяни мали незначний успіх, але Сили оборони повернули втрачені позиції.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Наступ ворога протягом тижня триває на трьох напрямках – Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

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На Лиманському напрямку ворог періодично знижує активність, оскільки зазнає невдач через активну оборону наших військ.

Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули".

Деталі: На Бахмутському напрямку, зазначила Маляр, ворог продовжує атакувати, в Бахмуті тривають запеклі бої.

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"Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх. Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється", - резюмувала заступниця міністра.