Росіяни мали успіх на певних ділянках, але Сили оборони повернули позиції – Маляр

Протягом тижня на певних ділянках фронту росіяни мали незначний успіх, але Сили оборони повернули втрачені позиції.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Наступ ворога протягом тижня триває на трьох напрямках – Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

На Лиманському напрямку ворог періодично знижує активність, оскільки зазнає невдач через активну оборону наших військ.

Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули".

Деталі: На Бахмутському напрямку, зазначила Маляр, ворог продовжує атакувати, в Бахмуті тривають запеклі бої.

"Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх. Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється", - резюмувала заступниця міністра.