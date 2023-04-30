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Россияне имели успех на определенных участках, но Силы обороны вернули позиции – Маляр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 21:38
Россияне имели успех на определенных участках, но Силы обороны вернули позиции – Маляр
Анна Маляр, фото из Facebook

В течение недели на определенных участках фронта россияне имели незначительный успех, но Силы обороны вернули утраченные позиции.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Наступление врага в течение недели продолжается на трех направлениях – Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

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На Лиманском направлении враг периодически снижает активность, поскольку терпит неудачи из-за активной обороны наших войск.

В течение недели на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули".

Детали: На Бахмутском направлении, отметила Маляр, враг продолжает атаковать, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои.

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"Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и иногда имел успех. Наши бойцы отражают многочисленные атаки и на определенных участках контратакуют. Оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется", - резюмировала заместитель министра.

Темы: МиноборонывойнаВооруженные силы
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