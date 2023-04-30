Россияне имели успех на определенных участках, но Силы обороны вернули позиции – Маляр
В течение недели на определенных участках фронта россияне имели незначительный успех, но Силы обороны вернули утраченные позиции.
Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram
Дословно: "Наступление врага в течение недели продолжается на трех направлениях – Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.
На Лиманском направлении враг периодически снижает активность, поскольку терпит неудачи из-за активной обороны наших войск.
В течение недели на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули".
Детали: На Бахмутском направлении, отметила Маляр, враг продолжает атаковать, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои.
"Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и иногда имел успех. Наши бойцы отражают многочисленные атаки и на определенных участках контратакуют. Оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется", - резюмировала заместитель министра.