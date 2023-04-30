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Ворог обстріляв пожежну частину в Оріхові

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 22:09
Ворог обстріляв пожежну частину в Оріхові
пошкоджена пожежна машина в Оріхові, фото ГУ ДСНС

Російські війська обстріляли Оріхів Запорізької області, пошкоджень зазнала пожежна частина.

Джерело: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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Дослівно: "Країна-терорист продовжує атакувати Оріхів Запорізької області. На світлинах – наслідки чергового обстрілу 30 квітня, у результаті яких зазнала пошкоджень будівля однієї з пожежно-рятувальних частин.

На щастя, особовий склад не постраждав, адже перебував в укритті.

Уламками посічений дах та стіни пожежної частини, вибито 2 пластикові вікна. Зруйновано приміщення постового біля фасаду частини, пошкоджено одну з автоцистерн рятувальників".

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Теми: Запорізька областьвійнаДСНС
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