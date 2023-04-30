Враг обстрелял пожарную часть в Орехове

Российские войска обстреляли Орехов Запорожской области, повреждения получила пожарная часть.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Дословно: "Страна-террорист продолжает атаковать Орехов Запорожской области. На фотографиях - последствия очередного обстрела 30 апреля, в результате которых было повреждено здание одной из пожарно-спасательных частей.

К счастью, личный состав не пострадал, ведь находился в укрытии.

Обломками посечена крыша и стены пожарной части, выбиты 2 пластиковых окна. Разрушено помещение постового возле фасада части, повреждена одна из автоцистерн спасателей".