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Враг обстрелял пожарную часть в Орехове

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 22:09
Враг обстрелял пожарную часть в Орехове
поврежденная пожарная машина в Орехове, фото ГУ ГСЧС

Российские войска обстреляли Орехов Запорожской области, повреждения получила пожарная часть.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Дословно: "Страна-террорист продолжает атаковать Орехов Запорожской области. На фотографиях - последствия очередного обстрела 30 апреля, в результате которых было повреждено здание одной из пожарно-спасательных частей.

К счастью, личный состав не пострадал, ведь находился в укрытии.

Обломками посечена крыша и стены пожарной части, выбиты 2 пластиковых окна. Разрушено помещение постового возле фасада части, повреждена одна из автоцистерн спасателей".

Темы: Запорожская областьвойнаГСЧС
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