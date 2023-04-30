Омбудсмен советует украинцам в оккупации брать российские паспорта: Это вопрос выживания

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец советует украинцам на оккупированных территориях брать российские паспорта, чтобы выжить, или любым способом покинуть оккупированную территорию.

Источник: Лубинец в эфире телемарафона

Детали: Омбудсмен выразил мнение, что указ президента РФ Владимира Путина, который позволяет депортировать с оккупированных территорий украинцев, которые не взяли паспорта РФ, "направлен не на депортацию украинцев", а на узаконивание принудительной паспортизации.

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Прямая речь: "На самом деле я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, их просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которых РФ будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины...

Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию. После этого, сейчас нарабатывается соответствующий закон, официально отказаться от этого паспорта и вернуться к нормальной жизни.

Или для себя принимать решение и выезжать с этой территории любым способом через любую территорию других стран, но просто оттуда уехать. Мы понимаем, что это сейчас вопрос выживания на этой территории".

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Больше деталей: Лубинец подчеркнул, что Украина не признает российский паспорт "как элемент совершения преступления нашими гражданами".

"У нас звучали такие заявления, что любой, кто взял российский паспорт на временно оккупированной территории, мы должны к нему применить какие-то рычаги воздействия, возможно, даже уголовного характера. Я категорически против этого. Наши граждане это делают для того, чтобы выжить. Другое дело, кто принимает в этом участие непосредственно, организует этот процесс", - сказал он.

Что предшествовало: Российский диктатор Владимир Путин 27 апреля подписал указ, позволяющий депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, которые не приняли гражданство Российской Федерации.