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На відновлення Харкова потрібно близько 9,5 мільярдів доларів – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 23:42
На відновлення Харкова потрібно близько 9,5 мільярдів доларів – мер
ілюстративне фото: НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКИХ УДАРІВ ПО ХАРКОВУ 20 ЛИПНЯ 2022 РОКУ. ФОТО ДСНС

На відновлення Харкова від наслідків російської агресії, за попередніми підрахунками, станом на зараз потрібно близько 9,5 мільярдів доларів.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Щодо відновлення Харкова ми приблизно порахували… Обстріли тривають і зараз неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Зараз сума коштів, потрібна для того, щоб відновити Харків – це 9,5 мільярдів доларів".

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Деталі: Терехов уточнив, що мається на увазі відновлення не лише житлових будинків, а також і енергетичної інфрастуктури, і адмінбудівель, тощо.

"Це величезна сума. Тому, коли ми зустрічалися з заступником держсекретаря США і з іншими поважними членами уряду, ми говорили про те, що такі кошти ми не можемо знайти самі і нам потрібна підтримка наших партнерів, США", - сказав мер.

Теми: Харківгрошівійна
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