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На восстановление Харькова нужно около 9,5 миллиардов долларов – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 23:42
На восстановление Харькова нужно около 9,5 миллиардов долларов – мэр
иллюстративное фото: ПОСЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКИХ УДАРОВ ПО ХАРЬКОВУ 20 ИЮЛЯ 2022 ГОДА. ФОТО ГСЧС

На восстановление Харькова от последствий российской агрессии, по предварительным подсчетам, по состоянию на сейчас нужно около 9,5 миллиардов долларов.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона

Прямая речь: "По восстановлению Харькова мы примерно посчитали ... Обстрелы продолжаются и сейчас невозможно окончательно посчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Сейчас сумма средств, необходимая для того, чтобы восстановить Харьков – это 9,5 миллиардов долларов".

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Детали: Терехов уточнил, что имеется в виду восстановление не только жилых домов, а также и энергетической инфрастуктуры, и админзданий и тому подобное.

"Это огромная сумма. Поэтому, когда мы встречались с заместителем госсекретаря США и с другими уважаемыми членами правительства, мы говорили о том, что такие средства мы не можем найти сами и нам нужна поддержка наших партнеров, США", - сказал мэр.

Темы: Харьковденьгивойна
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