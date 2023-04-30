На восстановление Харькова нужно около 9,5 миллиардов долларов – мэр

На восстановление Харькова от последствий российской агрессии, по предварительным подсчетам, по состоянию на сейчас нужно около 9,5 миллиардов долларов.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона

Прямая речь: "По восстановлению Харькова мы примерно посчитали ... Обстрелы продолжаются и сейчас невозможно окончательно посчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Сейчас сумма средств, необходимая для того, чтобы восстановить Харьков – это 9,5 миллиардов долларов".

Детали: Терехов уточнил, что имеется в виду восстановление не только жилых домов, а также и энергетической инфрастуктуры, и админзданий и тому подобное.

"Это огромная сумма. Поэтому, когда мы встречались с заместителем госсекретаря США и с другими уважаемыми членами правительства, мы говорили о том, что такие средства мы не можем найти сами и нам нужна поддержка наших партнеров, США", - сказал мэр.