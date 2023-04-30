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В Павлограде прогремели взрывы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 23:54
В Павлограде прогремели взрывы
Павлоград, скриншот deepstatemap

В Павлограде Днепропетровской области в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы.

Источник: городской голова Павлограда Анатолий Вершина в комментарии Суспільному, соцсети, Павлоградский горисполком в Facebook

Детали: Вершина подтвердил, что в Павлограде во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

В соцсетях сообщают о мощных взрывах в городе и повреждениях домов, выбитых окнах.

На странице Павлоградского горисполкома в Facebook сначала призвали жителей находиться в безопасных местах и не "шататься по городу", а потом призвали не верить фейкам и заверили, что "химическая опасность в городе отсутствует".

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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