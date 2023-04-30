В Павлограде прогремели взрывы
Воскресенье, 30 апреля 2023, 23:54
В Павлограде Днепропетровской области в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы.
Источник: городской голова Павлограда Анатолий Вершина в комментарии Суспільному, соцсети, Павлоградский горисполком в Facebook
Детали: Вершина подтвердил, что в Павлограде во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
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В соцсетях сообщают о мощных взрывах в городе и повреждениях домов, выбитых окнах.
На странице Павлоградского горисполкома в Facebook сначала призвали жителей находиться в безопасных местах и не "шататься по городу", а потом призвали не верить фейкам и заверили, что "химическая опасность в городе отсутствует".