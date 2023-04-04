Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп прибув до Нью-Йорка на висунення обвинувачення – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 05:59
Трамп прибув до Нью-Йорка на висунення обвинувачення – ЗМІ
Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до Нью-Йорка зі свого маєтку у Флориді, 4 квітня у суді Мангеттена йому висунуть кримінальні обвинувачення.

Джерело: CNN

Деталі: Адвокати Трампа повідомили нью-йоркському судді, що виступають проти задоволення запиту ЗМІ на трансляцію процесу пред'явлення обвинувачень, пише CNN.

Зазначається, що наразі суддя не оголосив рішення щодо дозволу медіа вести трансляцію.

Юристи експрезидента також повідомили, що Трамп добровільно здасться правоохоронцям та намагатиметься оскаржити кожен пункт обвинувального акту, пише видання.

Читайте також: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Велике журі присяжних суду Мангеттена проголосувало за висунення звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу.
  • Трамп заявив, що вважає кримінальне звинувачення суду присяжних Мангеттена "політичним переслідуванням" і "втручанням у вибори на найвищому рівні".
  • 4 квітня експрезидент США візьме участь у судовому засіданні у штаті Нью-Йорк у справі про виплати колишній порноакторці Стормі Деніелс, за що йому загрожує ув’язнення.

Теми: ТрампСШАсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
Трамп
Посол США в Угорщині вказав на подвійні стандарти Орбана, який відкрито підтримав Трампа
Трамп прилетить на суд до Нью-Йорка: поліція зводить барикади, очікують протестів
Трампу висунуть щонайменше одне звинувачення у кримінальному злочині - ЗМІ
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: