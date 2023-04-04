Трамп прибув до Нью-Йорка на висунення обвинувачення – ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до Нью-Йорка зі свого маєтку у Флориді, 4 квітня у суді Мангеттена йому висунуть кримінальні обвинувачення.

Джерело: CNN

Деталі: Адвокати Трампа повідомили нью-йоркському судді, що виступають проти задоволення запиту ЗМІ на трансляцію процесу пред'явлення обвинувачень, пише CNN.

Зазначається, що наразі суддя не оголосив рішення щодо дозволу медіа вести трансляцію.

Юристи експрезидента також повідомили, що Трамп добровільно здасться правоохоронцям та намагатиметься оскаржити кожен пункт обвинувального акту, пише видання.

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