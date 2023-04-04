Трамп прибув до Нью-Йорка на висунення обвинувачення – ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до Нью-Йорка зі свого маєтку у Флориді, 4 квітня у суді Мангеттена йому висунуть кримінальні обвинувачення.

Джерело: CNN

Деталі: Адвокати Трампа повідомили нью-йоркському судді, що виступають проти задоволення запиту ЗМІ на трансляцію процесу пред'явлення обвинувачень, пише CNN.

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Зазначається, що наразі суддя не оголосив рішення щодо дозволу медіа вести трансляцію.

Юристи експрезидента також повідомили, що Трамп добровільно здасться правоохоронцям та намагатиметься оскаржити кожен пункт обвинувального акту, пише видання.

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