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Трамп прибув до Нью-Йорка на висунення обвинувачення – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 05:59
Трамп прибув до Нью-Йорка на висунення обвинувачення – ЗМІ
Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до Нью-Йорка зі свого маєтку у Флориді, 4 квітня у суді Мангеттена йому висунуть кримінальні обвинувачення.

Джерело: CNN

Деталі: Адвокати Трампа повідомили нью-йоркському судді, що виступають проти задоволення запиту ЗМІ на трансляцію процесу пред'явлення обвинувачень, пише CNN.

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Зазначається, що наразі суддя не оголосив рішення щодо дозволу медіа вести трансляцію.

Юристи експрезидента також повідомили, що Трамп добровільно здасться правоохоронцям та намагатиметься оскаржити кожен пункт обвинувального акту, пише видання.

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Що цьому передувало:

  • Велике журі присяжних суду Мангеттена проголосувало за висунення звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу.
  • Трамп заявив, що вважає кримінальне звинувачення суду присяжних Мангеттена "політичним переслідуванням" і "втручанням у вибори на найвищому рівні".
  • 4 квітня експрезидент США візьме участь у судовому засіданні у штаті Нью-Йорк у справі про виплати колишній порноакторці Стормі Деніелс, за що йому загрожує ув’язнення.

Теми: ТрампСШАсуд
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