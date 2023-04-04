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Шойгу відреагував погрозами на плани Фінляндії стати членом НАТО 

Олена РощінаВівторок, 4 квітня 2023, 12:54
Шойгу відреагував погрозами на плани Фінляндії стати членом НАТО 
Сергій Шойгу, фото ТАСС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що розширення НАТО підвищує ризики розширення "конфлікту", і наголосив, що РФ передала в Білорусь ракетний комплекс "Іскандер-М",  який може використовувати ядерні боєголовки.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Шойгу зазначив, що найближчим часом членом альянсу стане Фінляндія.

На його думку, НАТО посилює антиросійський курс, нарощує військову допомогу Україні, проводить заходи з підвищення боєготовності та активізує діяльність біля кордонів Росії та Білорусі.

Усе це створює ризики суттєвого розширення конфлікту, але на результат "спецоперації" (війни проти України – ред.) не вплине, заявив Шойгу.

Міністр оборони РФ заявив, що білоруським військовим передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети в ядерному виконанні. Із 3 квітня на полігоні в Росії розпочато навчання білоруських розрахунків комплексу.

Нагадаємо: 4 квітня Фінляндія стане 31-м членом Північноатлантичного альянсу (НАТО) після рекордно швидкого завершення ратифікації вступу до цього оборонного союзу.

ВІДЕО ДНЯ

25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Посол РФ у Мінську Борис Гризлов уточнив, що російську тактичну ядерну зброю буде "присунуто" до західних кордонів "Союзної держави".

Читайте також: Передостанній крок до НАТО: що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії

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Теми: РосіяБілорусьНАТОФінляндія
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