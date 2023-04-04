Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шойгу відреагував погрозами на плани Фінляндії стати членом НАТО 

Олена РощінаВівторок, 4 квітня 2023, 12:54
Шойгу відреагував погрозами на плани Фінляндії стати членом НАТО 
Сергій Шойгу, фото ТАСС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що розширення НАТО підвищує ризики розширення "конфлікту", і наголосив, що РФ передала в Білорусь ракетний комплекс "Іскандер-М",  який може використовувати ядерні боєголовки.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Шойгу зазначив, що найближчим часом членом альянсу стане Фінляндія.

Реклама:

На його думку, НАТО посилює антиросійський курс, нарощує військову допомогу Україні, проводить заходи з підвищення боєготовності та активізує діяльність біля кордонів Росії та Білорусі.

Усе це створює ризики суттєвого розширення конфлікту, але на результат "спецоперації" (війни проти України – ред.) не вплине, заявив Шойгу.

Міністр оборони РФ заявив, що білоруським військовим передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети в ядерному виконанні. Із 3 квітня на полігоні в Росії розпочато навчання білоруських розрахунків комплексу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 4 квітня Фінляндія стане 31-м членом Північноатлантичного альянсу (НАТО) після рекордно швидкого завершення ратифікації вступу до цього оборонного союзу.

25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Посол РФ у Мінську Борис Гризлов уточнив, що російську тактичну ядерну зброю буде "присунуто" до західних кордонів "Союзної держави".

Читайте також: Передостанній крок до НАТО: що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії

Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі

Теми: РосіяБілорусьНАТОФінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
Останні новини
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
Усі новини...
Реклама: