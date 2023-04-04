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Пригожин притягнув прапор на давно зруйновану адмінбудівлю в Бахмуті – Череватий

Станіслав ПогоріловВівторок, 4 квітня 2023, 13:11
Пригожин притягнув прапор на давно зруйновану адмінбудівлю в Бахмуті – Череватий
Фото: Telegram/DeepState

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин приніс прапор на будівлю міської адміністрації Бахмута, яка вже давно зруйнована в ході боїв у місті.

Джерело: Череватий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Череватого: "Пригожин їздить, напевно, в Бахмут, тому що в Петербурзі йому зараз небезпечно. Там, бачите, вибухають ресторани… І встановлює прапори на будівлях, яких уже давно фізично не існує. Тобто цієї будівлі, як він каже, міської адміністрації, вона просто знищена".

Деталі: Він підкреслив, що Бахмут залишається основним напрямку ударів росіян, передусім найманців ПВК "Вагнер".

Лише за минулу добу відбулось 32 атаки ворога та 26 боєзіткнень як в самому Бахмуті, так і на околицях міста.

За словами Череватого, 238 раз окупанти обстрілював позиції захисників як зі ствольної, так і реактивної артилерії.

При цьому було вбито 91 окупанта, 119 зазнали поранень, підбито російський танк та РСЗО "Град", знищено 3 склади боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 3 квітня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські сили "юридично захопили" Бахмут. При цьому він визнав, що в західній частині міста залишаються українські війська.
  • В своєму останньому звіті аналітики Інституту вивчення війни припустили, що найманці ПВК "Вагнер" захопили будівлю адміністрації Бахмута, а російські сили просуваються у центр міста.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що росіяни намагаються низьку якість у техніці та командуванні у боях за Бахмут на Донеччині компенсувати кількістю.

Теми: БахмутвійнаУкраїнаРосія
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