Кремль боїться нової хвилі мобілізації, хоча має проблеми з "військовою силою" – CNN
Кремль має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили", однак побоюється запуску нової хвилі мобілізації в Росії через настрої населення.
Джерело: CNN із посиланням на західних чиновників
Пряма мова: "(Росія - ред.) визнала, що їй потрібно ще 400 000 військовослужбовців, і це не лише для конфлікту (в Україні - ред.), але й для нових формувань, які будуть розміщені на новому кордоні з НАТО і Фінляндією"
Як вони це зроблять, наразі незрозуміло".
Деталі: На думку співбесідників СNN, Росія має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили". Агресор не докладає зусиль для запуску другої хвилі мобілізація та має труднощі з підготовкою людей.
Пряма мова: "Чи зможе населення витримати ще один раунд мобілізації і чи дійсно Кремль хоче перевірити стійкість населення до цього, наразі незрозуміло. Однак той факт, що вони цього не зробили (не почали другу хвилю мобілізації - ред.), вказує на те, що вони мають певні побоювання з цього приводу".
Що цьому передувало:
- В кінці березня у Кремлі вкотре запевнили, що не планують другої хвилі мобілізації, оскільки нібито вистачає призваних раніше і добровольців.
- 13 вересня минулого року прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також заявляв, що мобілізації в РФ не буде. Мобілізація почалася 21 вересня.
- Під час "першої хвилі" до лав Збройних сил РФ, за словами президента РФ Володимира Путіна, прибуло щонайменше 300 тисяч людей.
- Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.