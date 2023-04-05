Кремль боїться нової хвилі мобілізації, хоча має проблеми з "військовою силою" – CNN

Кремль має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили", однак побоюється запуску нової хвилі мобілізації в Росії через настрої населення.

Джерело: CNN із посиланням на західних чиновників

Пряма мова: "(Росія - ред.) визнала, що їй потрібно ще 400 000 військовослужбовців, і це не лише для конфлікту (в Україні - ред.), але й для нових формувань, які будуть розміщені на новому кордоні з НАТО і Фінляндією"

Як вони це зроблять, наразі незрозуміло".

Деталі: На думку співбесідників СNN, Росія має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили". Агресор не докладає зусиль для запуску другої хвилі мобілізація та має труднощі з підготовкою людей.

Пряма мова: "Чи зможе населення витримати ще один раунд мобілізації і чи дійсно Кремль хоче перевірити стійкість населення до цього, наразі незрозуміло. Однак той факт, що вони цього не зробили (не почали другу хвилю мобілізації - ред.), вказує на те, що вони мають певні побоювання з цього приводу".

Що цьому передувало:

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