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Кремль боїться нової хвилі мобілізації, хоча має проблеми з "військовою силою" – CNN

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 квітня 2023, 15:02
Кремль боїться нової хвилі мобілізації, хоча має проблеми з військовою силою – CNN
МОБІЛІЗАЦІЯ В РОСІЇ ТРИВАЄ, ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Кремль має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили", однак побоюється запуску нової хвилі мобілізації в Росії через настрої населення.

Джерело: CNN із посиланням на західних чиновників 

Пряма мова: "(Росія - ред.) визнала, що їй потрібно ще 400 000 військовослужбовців, і це не лише для конфлікту (в Україні - ред.), але й для нових формувань, які будуть розміщені на новому кордоні з НАТО і Фінляндією"

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Як вони це зроблять, наразі незрозуміло".

Деталі: На думку співбесідників СNN, Росія має проблеми з формуванням "підготовленої військової сили". Агресор не докладає зусиль для запуску другої хвилі мобілізація та має труднощі з підготовкою людей.

Пряма мова: "Чи зможе населення витримати ще один раунд мобілізації і чи дійсно Кремль хоче перевірити стійкість населення до цього, наразі незрозуміло. Однак той факт, що вони цього не зробили (не почали другу хвилю мобілізації - ред.), вказує на те, що вони мають певні побоювання з цього приводу".

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Що цьому передувало: 

  • В кінці березня у Кремлі вкотре запевнили, що не планують другої хвилі мобілізації, оскільки нібито вистачає призваних раніше і добровольців.
  • 13 вересня минулого року прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також заявляв, що мобілізації в РФ не буде. Мобілізація почалася 21 вересня.
  • Під час "першої хвилі" до лав Збройних сил РФ, за словами президента РФ Володимира Путіна, прибуло щонайменше 300 тисяч людей.
  • Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.

Теми: Росіямобілізаціявійнаармія
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