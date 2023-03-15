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Кремль запевняє, що нова хвиля мобілізації в РФ "не обговорюється"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 березня 2023, 12:27
Кремль запевняє, що нова хвиля мобілізації в РФ не обговорюється
МОБІЛІЗАЦІЯ В РОСІЇ ТРИВАЄ, ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевняє, що нова хвиля мобілізації в РФ "не обговорюється", а розсилка повісток – звичайна практика.

Джерело: ТАСС 

Пряма мова: "На це питання щодо мобілізації ми неодноразово відповідали. Жодних обговорень з цього приводу у нас не ведеться. Що стосується оновлення бази даних, її уточнення - це, ще раз повторюю, постійна робота. За всіма деталями можна звертатися безпосередньо до військкоматів і до міністерства оборони за роз'ясненнями".

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Деталі: ТАСС повідомляє, що російські журналісти запитали Пєскова про це на тлі "повідомлень про вручення повісток у регіонах для уточнення даних".

Передісторія: 

  • 14 березня стало відомо, що уряд Воронезької області РФ вирішив розіслати повістки в регіоні нібито для "актуалізації даних військового обліку".
  • Пізніше військкомати Пензенської та Липецької областей РФ оголосили, що також розішлють повістки для "перевірки інформації".

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 вересня минулого року Пєсков також запевняв, що мобілізації в РФ не буде. Мобілізація почалася 21 вересня.
  • Під час "першої хвилі" мобілізації до лав Збройних сил РФ, за словами президента РФ Володимира Путіна, прибуло щонайменше 300 тисяч людей, а в Україні начебто перебуває 150 тисяч мобілізованих.
  • Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.

Теми: Росіямобілізація
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