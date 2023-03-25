Зеленський: Україна не може почати контрнаступ, оскільки зброї недостатньо
Субота, 25 березня 2023, 12:34
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ поки що не можуть розпочати контрнаступ, який був запланований на весну, оскільки зараз недостатньо зброї.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю японському виданню Yomiuri, якого цитує "Радіо Свобода"
Деталі: Зеленський пояснив, що необхідна додаткова підтримка зброєю – боєприпаси й винищувачі, а тому військові чекають надходження їх від партнерів України.
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Президент додав, що армія РФ щодня випускає втричі більше снарядів, ніж українські військові.
Нагадаємо: Прагнення російських військ стабілізувати лінію фронту свідчить про повернення РФ до оборонного оперативного плану після того як наступальні спроби не принесли переконливих результатів, вважає розвідка Британії.