Зеленський: Україна не може почати контрнаступ, оскільки зброї недостатньо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ поки що не можуть розпочати контрнаступ, який був запланований на весну, оскільки зараз недостатньо зброї.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю японському виданню Yomiuri, якого цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Зеленський пояснив, що необхідна додаткова підтримка зброєю – боєприпаси й винищувачі, а тому військові чекають надходження їх від партнерів України.

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Президент додав, що армія РФ щодня випускає втричі більше снарядів, ніж українські військові.

Нагадаємо: Прагнення російських військ стабілізувати лінію фронту свідчить про повернення РФ до оборонного оперативного плану після того як наступальні спроби не принесли переконливих результатів, вважає розвідка Британії.