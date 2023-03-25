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Зеленський: Україна не може почати контрнаступ, оскільки зброї недостатньо

Роман ПетренкоСубота, 25 березня 2023, 13:34
Зеленський: Україна не може почати контрнаступ, оскільки зброї недостатньо
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ поки що не можуть розпочати контрнаступ, який був запланований на весну, оскільки зараз недостатньо зброї.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю японському виданню Yomiuri, якого цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Зеленський пояснив, що необхідна додаткова підтримка зброєю – боєприпаси й винищувачі, а тому військові чекають надходження їх від партнерів України.

Президент додав, що армія РФ щодня випускає втричі більше снарядів, ніж українські військові.

Нагадаємо: Прагнення російських військ стабілізувати лінію фронту свідчить про повернення РФ до оборонного оперативного плану після того як наступальні спроби не принесли переконливих результатів, вважає розвідка Британії.

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Теми: Зеленськийдеокупаціявійна
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