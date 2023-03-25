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Міноборони просить не запитувати щодо контрнаступу

Роман ПетренкоСубота, 25 березня 2023, 15:55
Міноборони просить не запитувати щодо контрнаступу
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ

Заступниця міністра оборони закликає українців не запитувати у військових, коли відбудеться контрнаступ, щоб не заважати їм працювати.

Джерело: Маляр у Facebook

Пряма мова Маляр: "Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку.

І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових.

Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій.

Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу".

Деталі: Маляр повідомила, що стратегічні плани можуть оприлюднювати лише президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а всі інші повинні "лише цитувати".

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Пряма мова Маляр: "Не треба задавати в ефірах питання експертам - а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії.

У нас один стратегічний план - звільнити всі наші території".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ поки що не можуть розпочати контрнаступ, який був запланований на весну, оскільки зараз недостатньо зброї.

Теми: контрнаступвійнаМіноборонидеокупація
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