Смерть бійця ТРО на кордоні з Білоруссю: розслідування триває, підозри досі немає

Правоохоронці досі встановлюють обставини загибелі бійця ТРО Сергія Панасюка на кордоні з Білоруссю 25 лютого, станом на 6 квітня про підозру в кримінальному провадженні не повідомляли.

Джерело: відповідь Північного об’єднаного пресцентру ЗСУ на запит "Української правди", джерело УП у правоохоронних органах

Дослівно з відповіді на запит: "Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, інформація про яке внесена до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за N 12023030000000266. Інформація щодо повідомлення про підозру, хід та закінчення досудового розслідування або направлення до суду не надходила".

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Деталі: Інформацію про те, що у цій справі за понад місяць розслідування досі немає підозри, підтвердило УП і джерело у правоохоронних органах.

Повідомляється, що кримінальне провадження знаходиться в досудовому розслідуванні ТУ ДБР у м. Львів.

У відповіді на запит вказується, що "24 лютого 2023 року молодший сержант Панасюк С.П. виконував службові обов'язки на спостережному посту з метою прикриття ділянки кордону з республікою Білорусь (в районі с. Тур, Ковельського р-ну, Волинської обл.). Близько 01:20 25 лютого 2023 року спостережний пост виявив групу порушників державного кордону, що пересувались з боку республіки Білорусь".

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"Після спостереження я за порушниками, було відкрито вогонь у їх напрямку. За результатом вогневого контакту молодший сержант Панасюк С.П. отримав поранення. Під час транспортування для надання медичної допомоги молодший сержант Панасюк С.П. від отриманого вогнепального поранення помер", – йдеться у відповіді на запит УП.

Також повідомляється, що у військовій частині А7028 у зв’язку з цією подією "проводиться службове розслідування з метою з’ясування причин та обставин смерті молодшого сержанта Панасюка С.П." і що "інформацію про зазначену подію було доведено до особового складу".

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