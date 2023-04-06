Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Фортеця Бахмут": прикордонники показали ближній бій і вихід із оточення

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 14:44
Фортеця Бахмут: прикордонники показали ближній бій і вихід із оточення
скриншот

У Бахмуті тривають вуличні бої за кожен будинок, прикордонники розповіли про вихід з оточення.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Вночі у Бахмуті окупанти оточили будівлю, де перебували прикордонники. Аби відбити атаку, "Архітектор" виліз на дах будинку та закидав ворога гранатами. Ризикованими діями наших захисників було знищено загарбників та вдалося вийти з оточення".

Реклама:

Деталі: На оприлюдненому відео боєць із позивним "Архітектор" розповідає, що його група заступила на позицію 1 квітня. За його словами, день пройшов "буденно": тобто під постійними мінометними обстрілами противника.

У Бахмуті дуже щільна забудова, а між будинками - мала відстань. Уночі ворог зайшов у сусідні будинки, тобто фактично взяв в оточення групу прикордонників. Зранку почався бій, який за словами "Архітектора", був дуже важкий.

ВІДЕО ДНЯ

Він ухвалив рішення вилізти на дах (як видно з відео – практично зруйнований –ред.), щоб кинути декілька гранат.

Водночас один із штурмової групи загарбників проник на перший поверх будинку, де перебували прикордонники. Бійці ДПСУ ліквідували окупанта, але він устиг кинути кілька гранат, від яких будинок загорівся.

Прикордонникам довелося спускатися через дах.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині – найскладніша, однак ворог не контролює місто. Сили оборони ведуть запеклі бої із загарбниками

Читайте також: Вуличні бої очима бійців ССО - оприлюднено відео

Детальніше про ситуацію на східному фронті і в Бахмуті зокрема дивіться влог "Української правди"

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: