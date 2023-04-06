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"Фортеця Бахмут": прикордонники показали ближній бій і вихід із оточення

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 14:44
Фортеця Бахмут: прикордонники показали ближній бій і вихід із оточення
скриншот

У Бахмуті тривають вуличні бої за кожен будинок, прикордонники розповіли про вихід з оточення.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Вночі у Бахмуті окупанти оточили будівлю, де перебували прикордонники. Аби відбити атаку, "Архітектор" виліз на дах будинку та закидав ворога гранатами. Ризикованими діями наших захисників було знищено загарбників та вдалося вийти з оточення".

Деталі: На оприлюдненому відео боєць із позивним "Архітектор" розповідає, що його група заступила на позицію 1 квітня. За його словами, день пройшов "буденно": тобто під постійними мінометними обстрілами противника.

У Бахмуті дуже щільна забудова, а між будинками - мала відстань. Уночі ворог зайшов у сусідні будинки, тобто фактично взяв в оточення групу прикордонників. Зранку почався бій, який за словами "Архітектора", був дуже важкий.

Він ухвалив рішення вилізти на дах (як видно з відео – практично зруйнований –ред.), щоб кинути декілька гранат.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас один із штурмової групи загарбників проник на перший поверх будинку, де перебували прикордонники. Бійці ДПСУ ліквідували окупанта, але він устиг кинути кілька гранат, від яких будинок загорівся.

Прикордонникам довелося спускатися через дах.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині – найскладніша, однак ворог не контролює місто. Сили оборони ведуть запеклі бої із загарбниками

Читайте також: Вуличні бої очима бійців ССО - оприлюднено відео

Детальніше про ситуацію на східному фронті і в Бахмуті зокрема дивіться влог "Української правди"

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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