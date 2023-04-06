УПЦ МП більше не існує у Львові – мер
Українська православна церква Московського патріархату припинила своє існування у Львові.
Джерело: мер міста Андрій Садовий в Telegram
Пряма мова: "Дякую усім, хто долучився, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершили історію московського патріархату в нашому місті. За повагу до закону, стриманість та толерантність.
Перед Великоднем в рідній хаті має бути порядок".
Деталі: Зокрема, Садовий повідомив, що демонтовано самобуд УПЦ МП у Сиховському районі.
Крім того, колишній храм УПЦ МП на вулиці Тараса Бобанича тепер використовуватиме релігійна громада Православної церкви України, а приміщення на вул. Пекарська офіційно перейшло у користування Першого медоб'єднання.
До того ж власниця приміщення на вулиці Антоновича розірвала угоду з УПЦ МП.