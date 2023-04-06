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УПЦ МП більше не існує у Львові – мер

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 17:41
УПЦ МП більше не існує у Львові – мер
Ілюстративне фото з сайту єпархії УПЦ МП, очільник єпархії УПЦ МП у Вінницькій області Іонафан

Українська православна церква Московського патріархату припинила своє існування у Львові.

Джерело: мер міста Андрій Садовий в Telegram

Пряма мова: "Дякую усім, хто долучився, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершили історію московського патріархату в нашому місті. За повагу до закону, стриманість та толерантність.

Перед Великоднем в рідній хаті має бути порядок".

Деталі: Зокрема, Садовий повідомив, що демонтовано самобуд УПЦ МП у Сиховському районі. 

Крім того, колишній храм УПЦ МП на вулиці Тараса Бобанича тепер використовуватиме релігійна громада Православної церкви України, а приміщення на вул. Пекарська офіційно перейшло у користування Першого медоб'єднання. 

До того ж власниця приміщення на вулиці Антоновича розірвала угоду з УПЦ МП.  

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Теми: УПЦ МПЛьвіврелігіяСадовий
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