Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії
Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова доставили до Вищого суду міста Ниш (Сербія), де заслуховують справу щодо ймовірного відмивання ним грошей.
Джерело: балканська служба "Радіо Свобода"
Деталі: На засіданні 6 квітня суд заслухав Олега Наумова – батька експосадовця СБУ.
Він підтвердив версію захисту, що гроші, з якими затримали його сина під час арешту у Сербії, нібито належать родині.
Батько Наумова розповів, що 16 лютого 2022 року нібито позичив гроші у свого бізнес-партнера, щоб відкрити телеканал.
Пряма мова Олега Наумова: "Я хотів відкрити новий канал і продати його кабельним операторам по всій Україні, тому мені потрібні були гроші. Я позичив їх у бізнес-партнера, зобов’язавшись повернути до кінця 2023 року".
Також, за його версією, в подальшому він відмовився від ідеї створювати телеканал через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, перевів гроші у Європу та, в подальшому, передав гроші своїй невістці – Анні Ревенко,"щоб вона купила будинок у Туреччині, куди переїде вся родина". Водночас він заявив, що має намір повернути борг.
Раніше "Схеми" віднайшли низку майна, оформленого на Ревенко та довели, що вона є наближеною особою Андрія Наумова.
Безпосередньо на засідання ЗМІ не допустили. Жодних рішень суд не виніс, розгляд справи – продовжить у травні.
Сам Андрій Наумов був помічений у коридорі суду з кайданками на руках.
Під час попереднього засідання у Вищому суді у Ниші 17 березня він також заявляв, що 608 000 євро та 125 000 доларів, знайдені в автомобілі під час арешту, це "сімейні гроші" і вони були потрібні, щоб переїхати до Стамбула.
В Україні Наумову оголосили дві підозри – "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. У Сербії також на розгляді питання щодо його можливої екстрадиції в Україну.
Передісторія:
- Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Кортеж Наумова з грошима та коштовностями залишив Україну буквально за кілька годин до початку війни.
- Для втечі з країни він використав кілька мікроавтобусів, навантажених готівкою та коштовностями, у тому числі діамантами. Автомобілі вирушили до Німеччини, де він переховувався, до свого затримання в Сербії.
- Свою родину він евакуював з країни кількома тижнями раніше. Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки наприкінці березня в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.
- 1 квітня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".
- У жовтні 2020 року журналісти програми "Схеми" з'ясували, що родина Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін.