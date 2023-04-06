Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова доставили до Вищого суду міста Ниш (Сербія), де заслуховують справу щодо ймовірного відмивання ним грошей.

Джерело: балканська служба "Радіо Свобода"

Деталі: На засіданні 6 квітня суд заслухав Олега Наумова – батька експосадовця СБУ.

Він підтвердив версію захисту, що гроші, з якими затримали його сина під час арешту у Сербії, нібито належать родині.

Батько Наумова розповів, що 16 лютого 2022 року нібито позичив гроші у свого бізнес-партнера, щоб відкрити телеканал.

Пряма мова Олега Наумова: "Я хотів відкрити новий канал і продати його кабельним операторам по всій Україні, тому мені потрібні були гроші. Я позичив їх у бізнес-партнера, зобов’язавшись повернути до кінця 2023 року".

Також, за його версією, в подальшому він відмовився від ідеї створювати телеканал через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, перевів гроші у Європу та, в подальшому, передав гроші своїй невістці – Анні Ревенко,"щоб вона купила будинок у Туреччині, куди переїде вся родина". Водночас він заявив, що має намір повернути борг.

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Раніше "Схеми" віднайшли низку майна, оформленого на Ревенко та довели, що вона є наближеною особою Андрія Наумова.

Безпосередньо на засідання ЗМІ не допустили. Жодних рішень суд не виніс, розгляд справи – продовжить у травні.

Сам Андрій Наумов був помічений у коридорі суду з кайданками на руках.

Під час попереднього засідання у Вищому суді у Ниші 17 березня він також заявляв, що 608 000 євро та 125 000 доларів, знайдені в автомобілі під час арешту, це "сімейні гроші" і вони були потрібні, щоб переїхати до Стамбула.

В Україні Наумову оголосили дві підозри – "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. У Сербії також на розгляді питання щодо його можливої екстрадиції в Україну.

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