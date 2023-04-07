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Ще один російський топменеджер помер за загадкових обставин – росЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 05:36
Ще один російський топменеджер помер за загадкових обставин – росЗМІ
Ігор Шкурко. Фото sakhalife.ru

У Якутському СІЗО в Росії знайшли мертвим заступника генерального директора та головного інженера "Якутськенерго" Ігоря Шкурка.

Джерела: The Moscow Times

Деталі: Повідомляється, що у СІЗО Шкурко потрапив 31 березня після затримання у справі про хабар.

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Федеральна служба виконання покарань РФ стверджує, що топменеджер вчинив самогубство 4 квітня. "У камері слідчого ізолятора виявлено обвинуваченого без ознак життя. Медичні працівники констатували його смерть. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, ознак кримінальної смерті не виявлено", – йдеться у її релізі.

Однак MT відзначає, що Шкурко не погоджувався з арештом і оскаржив його напередодні загибелі, 3 квітня. У Слідчому комітеті відмовилися коментувати цю інформацію. "Якутськенерго" також проігнорувало запити від медіа.

Загалом, за підрахунками MT, за 15 місяців за нез'ясованих обставин загинули близько 40 російських топ-менеджерів, бізнесменів та управлінців.

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Довідково. 49-річний Ігор Шкурко відповідав за технічне керівництво ПАТ "Якутськенерго", яка належить "Русгідро". У покійного топменеджера залишилася дружина і двоє синів. До свого призначення в "Якутськенерго" Шкурко працював гендиректором ВАТ "Південно-Якутські електричні мережі". Був депутатом Алданської районної ради від "Единой России". Після затримання партія призупинила його членство.

Що цьому передувало:

  • 25 лютого 2022 року в Ленінградській області РФ було виявлено тіло 61-річного топменеджера "Газпрому" Олександра Тюлякова.
  • У квітні минулого року колишній топменеджер російської газової компанії "Новатек" Сергій Протосеня, його дружина та донька були знайдені мертвими в Іспанії.

Теми: РосіяСІЗО
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