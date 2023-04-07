ГУР перехопило розмову з Росії про те, як сильно жахнули в них по Запісоччю

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що перехопило розмову, на якій російський військовослужбовець розповідає про велику кількість жертв серед окупантів у селищі Запісоччя у Брянській області РФ.

Джерело: ГУР Міноборони України

Дослівно ГУР: "Російський військовослужбовець розповідає про велику кількість жертв серед окупантів внаслідок "заворушень" у селищі Запісоче у Брянській області РФ".

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Пряма мова записаного чоловіка: "Інформація з Запісоччя. Купа "швидких", розх*ярили прикордонників, військових – десь там стояли або в самому Запісоччі, або біля Запісоччя.

Загиблих не знаю, але поранених, як кажуть, дох*я, тому що дуже багато "швидких" поприходило туди. Загалом, х*уйнули добре, бл*ядь".

Деталі: За твердженням ГУР, у Погарському районі Брянської області Росії "відбулись заворушення". Там не лише є поранені, а й виведено з ладу ворожий БТР, пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів.

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ГУР вважає, що останні події у Брянській області свідчать про те, що "всередині РФ можливий збройний протест" проти чинного режиму Володимира Путіна.

Дослівно ГУР: "Російський добровольчий корпус не вперше проводить подібні заходи, масштаб яких лише зростає. Бійці завдали удару по військовому об’єкту та поспілкувалися з місцевим населенням. В результаті дій повстанців мирне населення не постраждало".

Цьому передувало: 6 квітня губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що на територію регіону, в районі села Случовськ, намагалася прорватися група українських диверсантів.

"Російський добровольчий корпус" ("Русский добровольческий корпус") заявив, що він знову "виконав бойові завдання" у Брянській області.

Случовськ і Запісоччя розташовані неподалік одне від одного і близько до кордону РФ з Україною.