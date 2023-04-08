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В УПЦ МП заперечують наявність російських паспортів в Онуфрія та інших церковників

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 16:33
В УПЦ МП заперечують наявність російських паспортів в Онуфрія та інших церковників
російський паспорт Онуфрія, колаж УП

В УПЦ МП заперечують наявність російського громадянства у митрополита Онуфрія та інших церковників.

Джерело: заява на сайті УПЦ МП

Дослівно: "Блаженнійший митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє".

Деталі: Публікацію "Української правди" щодо наявності в Онуфрія та ще низки священників УПЦ МП російського громадянства у церкві назвали "недостовірною й маніпулятивною".

Там також запевняють, що частина згаданих у відеоматеріалі єпископів була позбавлена громадянства нібито "без жодного обґрунтування", і тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їхнє українське громадянство, оскільки іншого вони не мають. Суд відкрив провадження за їхнім клопотанням.

"Оскільки СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного  громадянства, та не скасовувала українське громадянство в інших згаданих у сюжеті архієреїв, наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності. Тим паче, що автор відеосюжету навів як докази кадри з відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом", - виклали свої аргументи в УПЦ МП.

Вони також звинуватили журналістів у тому, що ті "наполегливо шукають неіснуючі російські паспорти у єпископів УПЦ і натомість ігнорують відверті заяви представників ПЦУ про наявність в архієреїв цієї релігійної організації громадянств РФ та "ЛНР"". Про які "відверті заяви" йдеться, в УПЦ МП не уточнили.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: За даними розслідування "Української правди", митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російське громадянство.

Так, згідно з витягом з системи "Роспаспорт", 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт. За рік, 23 червня 2003 року, він отримав ще й закордонний паспорт громадянина РФ, причому вже не перший. У 1998 році священнику в Москві вже видавали закордонний паспорт. 

Також серед священнослужителів УПЦ МП, які мають російські паспорти, за даними УП: архієрей та намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон); колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов); митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких); вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой); вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук); керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко); керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій); керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Дивіться також: "Гражданін" Онуфрій. Українська правда публікує російські паспорти священнослужителів УПЦ

Теми: УПЦ МПгромадянствопаспорт
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