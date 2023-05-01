Повітряні сили "засвітили" американські ракети Zuni
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав фото штурмовика Су-25 озброєного американськими ракетами "повітря-земля" Zuni.
Джерело: Олещук в Telegram
Деталі: Олещук опублікував фото штурмовика Су-25, озброєного ракетами Zuni.
На знімку ракети підписані українською мовою: "За діточок Умані та уманьчан", що може свідчити про те, що українська бойова авіація уже застосовує проти окупантів американські ракети.
Ці авіаційні ракети призначені для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, інших об’єктів та колон ворожої техніки на марші.
У січні США включили до одного з пакетів військової допомоги Україні 4000 авіаційних некерованих ракет Zuni.
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Передісторія:
- 28 квітня в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок.
- Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що окупанти вдарили по будинку в Умані ракетою Х-101. У результаті цього обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто.
- 29 квітня пошуково-рятувальну операцію було завершено. Внаслідок атаки загинули 23 особи, з яких 6 дітей, поранено 9 осіб, ще двоє осіб вважаються зниклими безвісти.