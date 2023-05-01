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Повітряні сили "засвітили" американські ракети Zuni

Альона Мазуренко Понеділок, 1 травня 2023, 13:54
Повітряні сили засвітили американські ракети Zuni
фото: wikipedia

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав фото штурмовика Су-25 озброєного американськими ракетами "повітря-земля" Zuni.

Джерело: Олещук в Telegram

Деталі: Олещук опублікував фото штурмовика Су-25, озброєного ракетами Zuni. 

На знімку ракети підписані українською мовою: "За діточок Умані та уманьчан", що може свідчити про те, що українська бойова авіація уже застосовує проти окупантів американські ракети.

Ці авіаційні ракети призначені для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, інших об’єктів та колон ворожої техніки на марші.

У січні США включили до одного з пакетів військової допомоги Україні 4000 авіаційних некерованих ракет Zuni.

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Теми: Збройні силиавіазброяСША
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