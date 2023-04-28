7 загиблих, знищені вщент 27 квартир і пошкоджені 33 авто в Умані – Клименко

Тут і далі фото ДСНС

У результаті російського удару по житлових будинках Умані загинули 7 людей, серед яких дитина, вщент знищені 27 квартир та знищені або пошкоджені понад 33 авто.

Джерело: керівник МВС Ігор Клименко з місця події в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Клименка: "Ракетний удар був о 4:30. Ракета Х-101. На даний момент 7 осіб загинуло, серед яких дитина, 17 осіб рятувальники врятували з-під завалів. З них 9 у лікарні, 1 у вкрай важкому стані.

У даному під'їзді – це перший під’їзд будинку по вулиці Комарова – попередньо проживало, було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю з 46 квартир – 27. Рятувальники роблять усе, щоб якнайшвидше розібрати завали для того, щоб ми були впевнені, що там немає вже людей".

Деталі: Станом на 9:30, за словами Клименка, уже розібрали кілька десятків кубометрів зруйнованих конструкцій. Щоб розібрати всі завали треба "мінімум одна доба".

Клименко додав, що загалом в Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. А також знищено і пошкоджено понад 33 одиниць автотранспорту, який стояв біля цих будинків.

Наразі поліція здійснює поквартирний обхід, щоб впевнитися, що все гаразд з людьми, адже в квартирах вибухами повибивало вікна.

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Клименко додав, що рятувальники намагаються максимально швидко розбирати завали – залучені 33 одиниці техніки.

Також, за його словами, в Умані вже виділили тимчасові приміщення для людей, які втратили житло, або квартири яких розташовані поруч зі знищеними і перебувати в яких нині небезпечно.

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