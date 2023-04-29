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Рятувальну операцію в Умані завершено: 23 загиблих, з яких 6 дітей

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 16:15
Рятувальну операцію в Умані завершено: 23 загиблих, з яких 6 дітей
пошкоджена багатоповерхівка в Умані, фото ДСНС

Пошуково-рятувальну операцію на місці удару РФ по багатоповерхівці в Умані завершено, внаслідок атаки загинули 23 особи, з яких 6 дітей, поранено 9 осіб.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко у Facebook

Деталі: Із 23 загиблих 22 тіла дістали з завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

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Усі 23 тіла загиблих ідентифіковано. Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння.

Врятовано з-під завалів 17 осіб.

Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими.

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"Всі служби спрацювали злагоджено та ефективно. Дякую рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, десяткам уманчан, які долучилися до розбору обваленого будинку. Робота йшла дуже швидко, бо всі поспішали. До останнього сподівалися знайти під завалами когось живого", - зазначив міністр.

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Теми: УманьКлименко
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