Рятувальну операцію в Умані завершено: 23 загиблих, з яких 6 дітей
Пошуково-рятувальну операцію на місці удару РФ по багатоповерхівці в Умані завершено, внаслідок атаки загинули 23 особи, з яких 6 дітей, поранено 9 осіб.
Джерело: голова МВС Ігор Клименко у Facebook
Деталі: Із 23 загиблих 22 тіла дістали з завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).
Усі 23 тіла загиблих ідентифіковано. Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння.
Врятовано з-під завалів 17 осіб.
Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими.
"Всі служби спрацювали злагоджено та ефективно. Дякую рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, десяткам уманчан, які долучилися до розбору обваленого будинку. Робота йшла дуже швидко, бо всі поспішали. До останнього сподівалися знайти під завалами когось живого", - зазначив міністр.
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Передісторія:
- 28 квітня в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок. Вранці повідомлялося, що 7 людей, серед яких дитина, загинули, ще 17 – травмовані. Пізніше кількість загиблих зросла.
- У суботу стало відомо про 23 загиблих, з яких 5 дітей, одна жінка вважалася зниклою безвісти.
- Керівник МВС Ігор Клименко з місця події повідомив, що окупанти вдарили по будинку в Умані ракетою Х-101. У результаті цього обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто.