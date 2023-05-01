Ракетний удар по Павлограду: загинули двоє людей – Зеленський

Внаслідок ракетного удару по Павлограду у Дніпропетровській області загинули двоє людей.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще сорок людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань".

Деталі: Президент наголосив, що окупанти "отримають відповідь за кожен такий удар".

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