Ракетний удар по Павлограду: загинули двоє людей – Зеленський
Понеділок, 1 травня 2023, 23:27
Внаслідок ракетного удару по Павлограду у Дніпропетровській області загинули двоє людей.
Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще сорок людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань".
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Деталі: Президент наголосив, що окупанти "отримають відповідь за кожен такий удар".
Передісторія:
- У Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи. Після вибухів міська влада повідомила, що хімічна небезпека в Павлограді відсутня.
- Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих через нічну атаку на Павлоград Дніпропетровської області досягла 34 людей, з них 5 дітей.
- У результаті атаки було пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, 9 закладів освіти та 5 магазинів.
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