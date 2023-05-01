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Ракетний удар по Павлограду: загинули двоє людей – Зеленський

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 1 травня 2023, 23:27
Ракетний удар по Павлограду: загинули двоє людей – Зеленський
ФОТО: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Павлограду у Дніпропетровській області загинули двоє людей.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще сорок людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань".

Деталі: Президент наголосив, що окупанти "отримають відповідь за кожен такий удар".

Передісторія:

  • У Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи. Після вибухів міська влада повідомила, що хімічна небезпека в Павлограді відсутня.
  • Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих через нічну атаку на Павлоград Дніпропетровської області досягла 34 людей, з них 5 дітей.
  • У результаті атаки було пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, 9 закладів освіти та 5 магазинів.

Теми: обстрілжертвиДніпропетровська областьвоєнні злочини
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