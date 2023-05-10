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На Сумщину росіяни скинули понад 30 мін

Ольга Глущенко Середа, 10 травня 2023, 00:30
На Сумщину росіяни скинули понад 30 мін
ілюстративне фото з Укрінформу

Протягом минулого дня росіяни здійснили 14 обстрілів територій громад Сумської області, скинули 32 міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом в області у вівторок зафіксовано 88 вибухів.

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Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотінської громад.

По Великописарівській громаді громади ворог вдарив з міномету (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватне житлове домоволодіння, обійшлося без людських втрат. Також був обстріл з АГС (10 вибухів).

По Білопільськфй громаді був артилерійський обстріл (5 вибухів) та з АГС (25 вибухів), також 29 мін скинули росіяни на територію громади.

ВІДЕО ДНЯ

В Юнаківській громаді зафіксовано артобстріл з САУ (8 вибухів).

По Краснопільській громаді здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Крім того, 3 міни скинув ворог на територію Хотінської громади.

Теми: Сумська областьобстріл
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