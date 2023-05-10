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На Сумщину россияне сбросили более 30 мин

Ольга ГлущенкоСреда, 10 мая 2023, 00:30
На Сумщину россияне сбросили более 30 мин
иллюстративное фото из Укринформа

В течение прошлого дня россияне совершили 14 обстрелов территорий общин Сумской области, сбросили 32 мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего в области во вторник зафиксировано 88 взрывов.

Обстрелам подверглись населенные пункты Великописаревской, Белопольской, Юнаковской, Краснопольской, Хотинской громад.

По Великописаревской громаде громады враг ударил из миномета (1 взрыв). В результате обстрела повреждено 1 частное жилое домовладение, обошлось без человеческих потерь. Также был обстрел из АГС (10 взрывов).

По Белопольской громаде был артиллерийский обстрел (5 взрывов) и с АГС (25 взрывов), также 29 мин сбросили россияне на территорию громады.

В Юнаковской громаде зафиксирован артобстрел из САУ (8 взрывов).

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По Краснопольской громаде осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).

Кроме того, 3 мины сбросил враг на территорию Хотинской громады.

Темы: Сумская областьобстрел
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