На Сумщину россияне сбросили более 30 мин
В течение прошлого дня россияне совершили 14 обстрелов территорий общин Сумской области, сбросили 32 мины.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Всего в области во вторник зафиксировано 88 взрывов.
Обстрелам подверглись населенные пункты Великописаревской, Белопольской, Юнаковской, Краснопольской, Хотинской громад.
По Великописаревской громаде громады враг ударил из миномета (1 взрыв). В результате обстрела повреждено 1 частное жилое домовладение, обошлось без человеческих потерь. Также был обстрел из АГС (10 взрывов).
По Белопольской громаде был артиллерийский обстрел (5 взрывов) и с АГС (25 взрывов), также 29 мин сбросили россияне на территорию громады.
В Юнаковской громаде зафиксирован артобстрел из САУ (8 взрывов).
По Краснопольской громаде осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).
Кроме того, 3 мины сбросил враг на территорию Хотинской громады.