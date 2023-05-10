У Маріуполі окупанти знищили понад 1100 будинків – мерія

Знищені обстрілами будинки у Маріуполі, фото з Telegram Маріупольської міської ради

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили понад 1100 будинків, планують знести ще 700.

Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко, цитує Маріупольська міська рада у Telegram

Пряма мова: "З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків в Маріуполі.

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З них 50% – знищено. Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та груди каміння. Майже 300 будинків (282 багатоквартирних – ред.) вже демонтовано, ще у планах окупантів знести приблизно 700 будинків".

Деталі: У мері зазначають, що знесення будинків – це один зі способів окупантів приховати свої злочини.