В Мариуполе оккупанты уничтожили более 1100 домов – мэрия

Уничтоженные обстрелами дома в Мариуполе, фото из Telegram Мариупольского городского совета

Во временно оккупированном Мариуполе россияне уничтожили более 1100 домов, планируют снести еще 700.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко, цитирует Мариупольский городской совет в Telegram

Прямая речь: "С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили 2208 домов в Мариуполе.

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Из них 50% – уничтожены. Сейчас они их сносят, оставляя котлованы и груды камней. Почти 300 домов (282 многоквартирных – ред.) уже демонтировано, еще в планах оккупантов снести около 700 домов".

Детали: В мэре отмечают, что снос домов – это один из способов оккупантов скрыть свои преступления.