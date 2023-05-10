Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе оккупанты уничтожили более 1100 домов – мэрия

Ольга ГлущенкоСреда, 10 мая 2023, 01:04
В Мариуполе оккупанты уничтожили более 1100 домов – мэрия
Уничтоженные обстрелами дома в Мариуполе, фото из Telegram Мариупольского городского совета

Во временно оккупированном Мариуполе россияне уничтожили более 1100 домов, планируют снести еще 700.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко, цитирует Мариупольский городской совет в Telegram

Прямая речь: "С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили 2208 домов в Мариуполе.

Из них 50% – уничтожены. Сейчас они их сносят, оставляя котлованы и груды камней. Почти 300 домов (282 многоквартирных – ред.) уже демонтировано, еще в планах оккупантов снести около 700 домов".

Детали: В мэре отмечают, что снос домов – это один из способов оккупантов скрыть свои преступления.

Темы: Мариупольоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция

Все новости...
Мариуполь
Оккупанты в Мариуполе начали мобилизацию − мэр
Захватчики готовятся к круговой обороне Мариуполя – ГУР
"Мариуполь разрушен на 90%": Зеленский показал кадры оккупированного города
Последние новости
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета. Вероятная работа российской ПВО - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
11:13
видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси
Все новости...
Реклама: