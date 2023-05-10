США навчають у Німеччині понад 2 тисячі українських військових – Пентагон
Середа, 10 травня 2023, 01:48
Штати тренують підрозділи ЗСУ на новій техніці, а також навчають веденню тактики за стандартами НАТО на полігоні в німецькому Графенвері.
Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Навчання продовжуються у Графенвері".
"Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба".
Деталі: Райдер уточнив, що зараз у Графенвері перебуває понад дві тисячі українських військових.
За його словами, подальші тренування залежатимуть від того, скільки ЗСУ зможе відправити підрозділів для проведення навчань.