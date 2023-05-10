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США навчають у Німеччині понад 2 тисячі українських військових – Пентагон

Ольга Глущенко Середа, 10 травня 2023, 01:48
США навчають у Німеччині понад 2 тисячі українських військових – Пентагон
фото: Getty Images

Штати тренують підрозділи ЗСУ на новій техніці, а також навчають веденню тактики за стандартами НАТО на полігоні в німецькому Графенвері.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Навчання продовжуються у Графенвері".

"Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба".

Деталі: Райдер уточнив, що зараз у Графенвері перебуває понад дві тисячі українських військових.

За його словами, подальші тренування залежатимуть від того, скільки ЗСУ зможе відправити підрозділів для проведення навчань.

Теми: Збройні силиСШАНімеччина
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