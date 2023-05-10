Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США навчають у Німеччині понад 2 тисячі українських військових – Пентагон

Ольга Глущенко Середа, 10 травня 2023, 01:48
США навчають у Німеччині понад 2 тисячі українських військових – Пентагон
фото: Getty Images

Штати тренують підрозділи ЗСУ на новій техніці, а також навчають веденню тактики за стандартами НАТО на полігоні в німецькому Графенвері.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Навчання продовжуються у Графенвері".

Реклама:

"Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба".

Деталі: Райдер уточнив, що зараз у Графенвері перебуває понад дві тисячі українських військових.

За його словами, подальші тренування залежатимуть від того, скільки ЗСУ зможе відправити підрозділів для проведення навчань.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силиСШАНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: