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США обучают в Германии более 2 тысяч украинских военных – Пентагон

Ольга ГлущенкоСреда, 10 мая 2023, 01:48
США обучают в Германии более 2 тысяч украинских военных – Пентагон
фото: Getty Images

Штаты тренируют подразделения ВСУ на новой технике, а также обучают ведению тактики по стандартам НАТО на полигоне в немецком Графенвере.

Источник: пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Учения продолжаются в Графенвере".

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"Мы сможем и в дальнейшем обеспечивать этот вид поддержки, эту способность обучать украинцев, пока будет сохраняться потребность".

Детали: Райдер уточнил, что сейчас в Графенвере находится более двух тысяч украинских военных.

По его словам, дальнейшие тренировки будут зависеть от того, сколько ВСУ сможет отправить подразделений для проведения учений.

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Темы: Вооруженные силыСШАГермания
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