На окупованому Запоріжжі росіяни готують нову хвилю депортації – спротив

Органи окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Запорізької області готують нову хвилю депортації з регіону під виглядом "евакуації".

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За даними ЦНС, росіяни вже підготували "евакуаційні автобуси", визначили групи колаборантів, що будуть контролювати процес, і прийняли рішення про припинення роботи підконтрольних окупантам "закладів освіти".

Реклама:

Центр зазначає, що окупанти вже почали підготовку до депортації. Так, в деяких містах тимчасово окупованих районів Запорізької області вже підготували автобуси для вивезення дітей та співробітників банківських установ.