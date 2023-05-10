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На окупованому Запоріжжі росіяни готують нову хвилю депортації – спротив

Ольга Глущенко Середа, 10 травня 2023, 03:40
На окупованому Запоріжжі росіяни готують нову хвилю депортації – спротив
Ілюстративне фото ЦНС

Органи окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Запорізької області готують нову хвилю депортації з регіону під виглядом "евакуації".

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За даними ЦНС, росіяни вже підготували "евакуаційні автобуси", визначили групи колаборантів, що будуть контролювати процес, і прийняли рішення про припинення роботи підконтрольних окупантам "закладів освіти".

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Центр зазначає, що окупанти вже почали підготовку до депортації. Так, в деяких містах тимчасово окупованих районів Запорізької області вже підготували автобуси для вивезення дітей та співробітників банківських установ.

Теми: Запорізька областьокупація
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