На окупованому Запоріжжі росіяни готують нову хвилю депортації – спротив
Середа, 10 травня 2023, 03:40
Органи окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Запорізької області готують нову хвилю депортації з регіону під виглядом "евакуації".
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: За даними ЦНС, росіяни вже підготували "евакуаційні автобуси", визначили групи колаборантів, що будуть контролювати процес, і прийняли рішення про припинення роботи підконтрольних окупантам "закладів освіти".
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Центр зазначає, що окупанти вже почали підготовку до депортації. Так, в деяких містах тимчасово окупованих районів Запорізької області вже підготували автобуси для вивезення дітей та співробітників банківських установ.