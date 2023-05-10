Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На оккупированном Запорожье россияне готовят новую волну депортации – сопротивление

Ольга ГлущенкоСреда, 10 мая 2023, 03:40
На оккупированном Запорожье россияне готовят новую волну депортации – сопротивление
Иллюстративное фото ЦНС

Органы оккупационной администрации на временно оккупированной части Запорожской области готовят новую волну депортации из региона под видом "эвакуации".

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, россияне уже подготовили "эвакуационные автобусы", определили группы коллаборационистов, которые будут контролировать процесс, и приняли решение о прекращении работы подконтрольных оккупантам "учебных заведений".

Реклама:

Центр отмечает, что оккупанты уже начали подготовку к депортации. Так, в некоторых городах временно оккупированных районов Запорожской области уже подготовили автобусы для вывоза детей и сотрудников банковских учреждений.

Темы: Запорожская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Запорожская область
"Власть" оккупантов из Токмака перевозят в другой город – Федоров
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Последние новости
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
Все новости...
Реклама: