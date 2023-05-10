На оккупированном Запорожье россияне готовят новую волну депортации – сопротивление

Органы оккупационной администрации на временно оккупированной части Запорожской области готовят новую волну депортации из региона под видом "эвакуации".

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, россияне уже подготовили "эвакуационные автобусы", определили группы коллаборационистов, которые будут контролировать процесс, и приняли решение о прекращении работы подконтрольных оккупантам "учебных заведений".

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Центр отмечает, что оккупанты уже начали подготовку к депортации. Так, в некоторых городах временно оккупированных районов Запорожской области уже подготовили автобусы для вывоза детей и сотрудников банковских учреждений.