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На оккупированном Запорожье россияне готовят новую волну депортации – сопротивление

Ольга ГлущенкоСреда, 10 мая 2023, 03:40
На оккупированном Запорожье россияне готовят новую волну депортации – сопротивление
Иллюстративное фото ЦНС

Органы оккупационной администрации на временно оккупированной части Запорожской области готовят новую волну депортации из региона под видом "эвакуации".

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, россияне уже подготовили "эвакуационные автобусы", определили группы коллаборационистов, которые будут контролировать процесс, и приняли решение о прекращении работы подконтрольных оккупантам "учебных заведений".

Центр отмечает, что оккупанты уже начали подготовку к депортации. Так, в некоторых городах временно оккупированных районов Запорожской области уже подготовили автобусы для вывоза детей и сотрудников банковских учреждений.

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Темы: Запорожская областьоккупация
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