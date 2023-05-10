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Британія внесе ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій – The Times

Ольга Глущенко Середа, 10 травня 2023, 05:28
Британія внесе ПВК Вагнер до списку терористичних організацій – The Times
Фото ілюстративне з сайту thetimes.co.uk

Великобританія має намір офіційно внести до списку терористичних організацій російську ПВК "Вагнер".

Джерело: The Times із посиланням на джерело в уряді Британії

Деталі: Це призведе до запровадження фінансових санкцій та інших покарань з метою посилення тиску на Росію.

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Видання зазначає, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії вже два місяці працює над цією справою, і за кілька тижнів буде "неминуче" внесення до списку.

Коли рішення набуде чинності, приналежність до групи "Вагнера", відвідування зборів ПВК, заклики до підтримки або публічне носіння логотипу "Вагнера" буде вважатися кримінальним злочином.

Внесення до списку також призведе до фінансових санкцій проти угруповання, і це обмежить можливість залучати  кошти через британські фінансові установи.

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Нагадаємо: 13 квітня ЄС додав приватну військову компанію "Вагнер" і російське інформаційне агентство "ФАН", пов’язані з кремлівським олігархом Євгенієм Пригожиним, до санкційного списку. 20 квітня до рішення ЄС приєдналась Швейцарія.

9 травня нижня палата парламенту Франції Національна асамблея проголосувала за визнання групи Вагнера терористичною організацією.

Теми: Велика БританіяВагнертероризм
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