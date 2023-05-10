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Британия внесет ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций – The Times

Ольга ГлущенкоСреда, 10 мая 2023, 05:28
Британия внесет ЧВК Вагнер в список террористических организаций – The Times
Фото иллюстративное с сайта thetimes.co.uk

Великобритания намерена официально внести в список террористических организаций российскую ЧВК "Вагнер".

Источник: The Times со ссылкой на источник в правительстве Британии

Детали: Это приведет к введению финансовых санкций и других наказаний с целью усиления давления на Россию.

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Издание отмечает, что Министерство внутренних дел Великобритании уже два месяца работает над этим делом, и через несколько недель будет "неизбежно" внесение в список.

Когда решение вступит в силу, принадлежность к группе "Вагнера", посещение собраний ЧВК, призывы к поддержке или публичное ношение логотипа "Вагнера" будет считаться уголовным преступлением.

Внесение в список также приведет к финансовым санкциям против группировки, и это ограничит возможность привлекать средства через британские финансовые учреждения.

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Напомним: 13 апреля ЕС добавил частную военную компанию "Вагнер" и российское информационное агентство "ФАН", связанные с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, в санкционный список. 20 апреля к решению ЕС присоединилась Швейцария.

Нижняя палата парламента Франции Национальная ассамблея 9 мая проголосовала за признание группы Вагнера террористической организацией.

Темы: ВеликобританияВагнертерроризм
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