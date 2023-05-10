Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ уразили 2 артилерійських підрозділи ворога на вогневій позиції – зведення

Ольга Глущенко Середа, 10 травня 2023, 06:38
ЗСУ уразили 2 артилерійських підрозділи ворога на вогневій позиції – зведення
українські військові, фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони відбили 46 атак, завдали ударів по районах зосередження росіян, ЗРК і станції РЕБ ворога, а також уразили 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснив 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка".

Реклама:

Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками, та, нажаль, маємо і влучання. Зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник з артилерії обстріляв населені пункти Гасичівка, Залізний Міст, Мурав'ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів по Оріхову, Кізомису та Станіславу.  Обстріляв населені  пункти Времівка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі та Антонівка, Молодіжне і Зеленівка Херсонської області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Захисники збили 6 ворожих БпЛА різних типів, 3 із них – типу "Шахед".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Генштаб
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: